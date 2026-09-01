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Над девятью районами Ростовской области сбили около 40 БПЛА

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью отразили атаку около 40 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском и Милютинском районах. В результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы. Никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать.

В Шолоховском районе возникло возгорание в лесу на площади 0,1 га. Пострадавших в результате инцидента нет, пожар локализован.

Константин Соловьев

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