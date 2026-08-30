«Законного способа применять глушилки для защиты дома нет»

В условиях участившихся атак беспилотников вопросы защиты частных домов и бизнеса становятся все более актуальными. Так, коммерческие компании в России в первом полугодии 2026 года увеличили закупки средств защиты от БПЛА в 6,6 раза — до 441,3 млн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные системы «Тендерплан». Гражданам предлагают защитные сетки и каркасы для частных домов, антидроновые ружья и другие портативные устройства. Однако, как рассказал «Ъ-Кубань» юрист сервиса «Юрик.ру» Владимир Горбунов, законодательство РФ оставляет крайне мало легальных возможностей для самостоятельного использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальных ружей, несмотря на их широкую доступность в интернете.

Владимир Горбунов

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«Законного способа применять глушилки и антидроновые ружья для защиты частного дома или бизнеса сегодня нет. Любое устройство, излучающее радиосигнал, относится к радиоэлектронным средствам. Право на использование радиочастот возникает только через решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и разрешение Роскомнадзора (это регулируется ФЗ «О связи»). При этом средства подавления в номенклатуру радиоэлектронных средств (РЭС) гражданского применения не входят — такой разрешительной процедуры для них просто не существует.

Кроме того, законодательно определено, что бороться с беспилотниками спецсредствами могут только представители силовых структур — МВД, Росгвардия, ФСБ и другие. С 2023 года это право получили также сотрудники ведомственной охраны и частные охранные организации, прошедшие отбор Росгвардии. Собственник дома или производственной площадки в этот перечень не включен.

Сетки, тросовые растяжки и экраны специальным законодательством не регулируются — отдельных разрешений и сертификатов для них действительно не требуется. Ограничения вытекают из общих норм: если конструкция приобретает признаки объекта капитального строительства, нужно разрешение на строительство (ст. 51 ГрК РФ); в границах приаэродромной территории потребуется согласование (ст. 47 Воздушного кодекса РФ); также действуют общие требования пожарной безопасности и запрет на нарушение прав соседей (ст. 304 ГК РФ).

За установку РЭС без специального разрешения предусмотрена ответственность по ст. 13.3 КоАП РФ (граждане — от 1,5 до 3 тыс. руб., должностные лица — от 3 до 6 тыс. руб., юридические лица — от 30 до 60 тыс. руб., с конфискацией устройства или без нее). Использование радиочастот без разрешения квалифицируется по ч. 2 ст. 13.4 КоАП РФ, а умышленное создание помех приему радио- и телепрограмм — по ст. 13.18 КоАП РФ.

Практика штрафов пока единична и сложилась в основном вокруг автомобильных и антиколлекторских глушилок. Однако штраф — не главный риск. Если использование средств приведет к сбоям в работе инфраструктуры связи или навигации, возможен гражданский иск о возмещении причиненного вреда».