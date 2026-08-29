Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область выросло до 11

Число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Еще три человека пострадали в Аксайском районе. Двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение, девять человек остаются в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района. Среди них четыре ребенка.

Состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, ей уже сделали операцию. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

В результате атаки в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома. В Аксайском районе обломки БПЛА обнаружили на территории складских помещений, после их падения произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждены частные дома.

После атаки режим чрезвычайной ситуации ввели в границах поврежденных зон в Аксайском районе и Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Валерий Климов