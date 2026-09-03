Центральные офисы

По итогам первого полугодия 2026 года московский девелопер FORMA workplace вышел в лидеры по объему продаж деловых пространств блоками, реализовав 32 тыс. кв. м (23% от общего объема спроса при продаже офисными блоками), утверждают в компании. По мнению представителей компании, одним из наиболее заметных трендов начала 2026 года стал рост сегмента продаж офисов блоками и этажами. В FORMA workplace подсчитали, что в первом полугодии по структуре спроса основная доля приходится на блоки до 300 кв. м — 89%. Возросла доля покупок лотов площадью до 100 кв. м с 42% в первом полугодии 2025 года до 56% в первом полугодии 2026 года. Основной спрос концентрировался в проектах Белорусского кластера, Ленинградского делового коридора, «Москва-Сити», Большого Сити, в Савеловском районе и вдоль Кутузовского проспекта.