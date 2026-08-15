Школы Новороссийска 1 сентября начнут учебный год в штатном режиме

Школы Новороссийска 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. Обучение с применением дистанционных технологий на начало учебного года не планируется. Педагогические коллективы будут принимать учеников в школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В образовательных учреждениях города подготовили меры безопасности. В каждой школе утвердили схемы эвакуации детей в безопасные места. При возникновении угрозы или атаки педагогические коллективы будут действовать по установленному порядку, направленному на сохранение жизни и здоровья учеников.

В школах также организовали взаимодействие со службами экстренного реагирования. Для этого предусмотрены отработанные алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций.

На входах в здания продолжит действовать пропускной режим. В образовательных учреждениях отмечают, что безопасность детей остается приоритетной задачей.

При необходимости формат организации учебного процесса могут оперативно скорректировать. Изменения могут коснуться учебных программ и расписания занятий. Корректировки должны позволить учащимся освоить образовательный материал в полном объеме без снижения качества знаний.

О возможных изменениях родители будут получать информацию через официальные каналы. При этом на 1 сентября школы города планируют работу в обычном режиме, а переход на дистанционное обучение не предусмотрен.

Мария Удовик