Добывающая промышленность в Орловской области в июле упала на 30,2%

Индекс промышленного производства (ИПП, характеризует отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) в Орловской области в июле 2026 года составил 94,6% к аналогичному периоду прошлого года (в июне индекс упал до 93,7%). Наиболее заметное снижение зафиксировано в добывающей промышленности — до 69,8%. Об этом сообщил Орелстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По сравнению с июнем общий индекс промышленного производства составил 93,7%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений показатель упал до 79,1%. В обрабатывающих производствах индекс снизился до 94,9%, в энергетике — до 95%.

В обрабатывающей промышленности наиболее заметное сокращение выпуска произошло в производстве текстильных изделий — до 40,3% к июлю прошлого года. В области электрического оборудования показатель упал до 64% от уровня 2025-го, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских и ветеринарных целях,— до 71%.

В то же время производство прочих готовых изделий выросло в 3,3 раза, мебели — в два раза. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий увеличился до 115,1% к уровню 2025 года, обработка древесины и производство изделий из дерева — до 111,7%.

При этом по итогам января — июля 2026 года ИПП Орловской области составил 100% к аналогичному периоду прошлого года.

Подробнее о динамике промышленного производства в макрорегионе в первом полугодии 2026-го читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова