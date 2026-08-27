Под Саратовом ребенок выпал из окна четвертого этажа
В Энгельсе малолетний ребенок выпал из окна. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Организована доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
В Энгельсе ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По предварительным данным, ЧП произошло сегодня во 2-м Микрорайоне. Ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа. Пострадавшего госпитализировали.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.