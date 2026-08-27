Под Саратовом ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Энгельсе малолетний ребенок выпал из окна. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Организована доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Энгельсе ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа

Фото: СУ СКР по Саратовской области В Энгельсе ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, ЧП произошло сегодня во 2-м Микрорайоне. Ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Марина Окорокова