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Под Саратовом ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Энгельсе малолетний ребенок выпал из окна. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Организована доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

В Энгельсе ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа

В Энгельсе ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, ЧП произошло сегодня во 2-м Микрорайоне. Ребенок остался без присмотра и выпал из окна четвертого этажа. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Марина Окорокова