Вартовчанка отправила мошенникам 690 тыс. рублей при устройстве на работу

В Нижневартовске 20-летняя жительница Нижневартовска перевела мошенникам более 690 тыс. руб., когда пыталась устроиться на удаленную работу, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Все деньги она взяла в кредит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным полиции, потерпевшая искала онлайн-подработку в интернете — неизвестная, представившаяся HR-специалистом, предложила ей вакансию. Вартовчанку добавили в чатбот и переключили на «наставника», который попросил сделать «тестовый» перевод, который якобы не должен был пройти из-за ошибки. Таким образом она потеряла первые 7 тыс. руб. Подключившиеся далее «юрист» и «служба поддержки» пообещали вернуть деньги после отправки средств на «резервные счета». В итоге жертва отправила мошенникам огромную сумму.

«Схема старая, но работает — потому что люди верят в "легкий заработок" и паникуют, когда слышат про "ошибочный платеж". Настоящий работодатель никогда не попросит у вас денег за трудоустройство»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина