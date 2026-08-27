обновлено 08:08
В Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо»
В 03:25 в Удмуртии ввели сигнал «Ракетная опасность», сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Кроме того, действует сигнал «Опасное небо», в некоторых районах республики включили сирены. Об этом рассказала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
По сообщению Росавиации, ограничено принятие воздушных судов аэропортом Ижевска.
В 6:33 в Удмуртии отменили сигналы «Опасное небо» и «Ракетная опасность», аэропорт возобновил работу.