В Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо»

В 03:25 в Удмуртии ввели сигнал «Ракетная опасность», сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Кроме того, действует сигнал «Опасное небо», в некоторых районах республики включили сирены. Об этом рассказала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

По сообщению Росавиации, ограничено принятие воздушных судов аэропортом Ижевска.

В 6:33 в Удмуртии отменили сигналы «Опасное небо» и «Ракетная опасность», аэропорт возобновил работу.