Главные новости за 26 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов в течение прошедшей ночи ликвидировали 426 беспилотников.

Лесной пожар в заповеднике «Утриш» распространился на 70 га.

С 1 сентября детские сады Республики Крым будут работать в штатном режиме.

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность сторонников запрещенных международных террористических организаций на территориях Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

В заповеднике «Утриш» введен режим чрезвычайной ситуации. Развернут оперативный штаб, для координации работ на место выехал заместитель главы Краснодарского края Сергей Лагутин.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (входит в группу ОЗК) предварительно оценивает срок восстановления поврежденной в результате атаки БПЛА 12 августа инфраструктуры в один—четыре месяца.

Согласно уточненной информации, 14-летняя девочка, находившаяся в частном детском центре при атаке беспилотников на Краснодар в ночь на 24 августа, найдена мертвой.

Владелец автозаправочной станции «Степная» снизил цены на топливо после предупреждения Краснодарского управления ФАС России о возможном нарушении антимонопольного законодательства.

На юге РФ готовят государственные зерновые интервенции.

Площадь локальных очагов возгорания в заповеднике «Утриш» под Анапой сократилась до 5 га.

Производство алкогольной продукции в Краснодарском крае за семь месяцев 2026 года увеличилось на 5,4% год к году, до 81,3 млн дал.

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания MSC Mediterranean Shipping приостановила прием новых заказов на перевозки в Новороссийск и из российского порта после атаки беспилотника на одно из ее судов.

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг информацию о закрытии 28 августа сделки по продаже принадлежащих ему 51% группы «Росатому».