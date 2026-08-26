Площадь пожара на Утрише в Анапе достигла 70 га

Лесной пожар в заповеднике «Утриш» распространился на 70 га. На данный момент в ликвидации огня задействованы 119 человек и 30 единиц техники, на месте продолжает работать оперативный штаб. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

По ее словам, в ближайшее время запланирован вылет вертолета из Геленджика, однако погодные условия — сильный ветер — могут внести корректировки. Работы также осложняются горным ландшафтом и труднодоступной местностью. Принимаются все возможные меры для спасения заповедника.

На въезде со стороны ВДЦ «Смена» дежурит наряд полиции, въезд временно ограничен, чтобы не мешать работе служб и в целях безопасности.

Ранее мэр Анапы сообщала, что огонь охватил 3,5 га, распространяется по горельнику 2020 года — горят сухая трава, кустарники, деревья и валежник. Причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата. В связи со сложными условиями глава Анапы обратилась в МЧС с просьбой выделить специализированный вертолет.

Позднее Светлана Маслова опровергла сообщения о наборе волонтеров для тушения пожара в заповеднике «Утриш», которые распространяются в неофициальных каналах. Глава города в своем Telegram-канале заявила, что подобные инициативы являются несанкционированными и опасными для жизни.

Алина Зорина