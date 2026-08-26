ФСБ задержала в Адыгее готовившего теракт и 11 членов террористической ячейки в КБР

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность сторонников запрещенных международных террористических организаций на территориях Адыгеи и Кабардино-Балкарии. В Майкопе задержан местный житель, планировавший теракт против объекта Минобороны, в Зольском районе КБР — 11 участников террористической ячейки, нападавших на граждан. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В столице Адыгеи у задержанного изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской, в которой боевик украинской террористической организации координировал его действия. Следственным отделением УФСБ по Адыгее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

В Зольском районе Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию и совершавших насильственные акции в отношении местных жителей, которые не разделяли их взглядов. В отношении них Следственным управлением МВД по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Всем задержанным суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Зорина