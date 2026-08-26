Крупнейшая контейнерная судоходная компания мира остановила работу в Новороссийске

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания MSC Mediterranean Shipping приостановила прием новых заказов на перевозки в Новороссийск и из российского порта после атаки беспилотника на одно из ее судов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление компании клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Решение последовало после инцидента с контейнеровозом MSC ULSAN III, который направлялся в Новороссийск. В MSC не уточнили, когда именно произошло нападение и был ли судну причинен ущерб.

Компания заявила, что продолжает следить за ситуацией и пока рекомендует клиентам обращаться в российское представительство для поиска альтернативных логистических решений по импортным и экспортным перевозкам.

MSC намерена возобновить регулярные еженедельные рейсы в Новороссийск после стабилизации ситуации, говорится в уведомлении перевозчика.

Вячеслав Рыжков