НКХП отводит на восстановление поврежденной инфраструктуры до четырех месяцев

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (входит в группу ОЗК) предварительно оценивает срок восстановления поврежденной в результате атаки БПЛА 12 августа инфраструктуры в один—четыре месяца. Окончательные сроки зависят от выбранной технологической схемы перевалки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет предприятия по МСФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В результате атаки пострадали специализированные сооружения и оборудование для отгрузки зерна на экспорт. В отчете отмечается, что на дату утверждения отчетности техническое обследование поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ продолжаются. Имущество компании застраховано, НКХП проводит процедуры для оценки ущерба и суммы страхового возмещения. Совокупное финансовое влияние события пока не может быть надежно оценено.

Руководство компании проанализировало влияние временной остановки отгрузки на ликвидность и способность продолжать деятельность. Санкции со стороны контрагентов договорами не предусмотрены. Имеющихся денежных средств, по оценке руководства, достаточно для финансирования текущей деятельности, компания продолжит работу в обозримом будущем.

Алина Зорина