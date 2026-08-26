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Детские сады в Крыму будут работать в штатном режиме с 1 сентября

С 1 сентября детские сады Республики Крым будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГК «Точно»

Фото: пресс-служба ГК «Точно»

По его словам, формат работы конкретных детских учреждений будет зависеть от оперативной обстановки в регионе. При необходимости возможен переход в режим кратковременного пребывания детей.

Сергей Аксенов отметил, что на данный момент на территории Республики Крым расположено 409 детских садов и 165 структурных подразделений при школах.

Алина Зорина

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