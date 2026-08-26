С начала года производство алкоголя на Кубани выросло на 5,4%

Производство алкогольной продукции в Краснодарском крае за семь месяцев 2026 года увеличилось на 5,4% год к году, до 81,3 млн дал. Об этом сообщили в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Основной прирост обеспечил сегмент алкогольной продукции и вина. За январь—июль предприятия региона произвели 66,7 млн дал, что на 6,4% больше показателя аналогичного периода 2025 года.

Производство пива выросло менее значительно — на 1,2%, до 14,7 млн дал против 14,5 млн дал годом ранее.

Таким образом, за семь месяцев выпуск алкогольной продукции на Кубани продолжил расти, а наиболее заметная положительная динамика пришлась на винодельческий сегмент.

Вячеслав Рыжков