На юге РФ готовят государственные зерновые интервенции

Заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании и исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова подтвердила подготовку государственных зерновых интервенций для производителей юга России. Механизм планируется задействовать на фоне проблем с вывозом урожая через Азово-Черноморский бассейн. Об этом госпожа Боломатова сообщила на межрегиональном совещании ассоциации «Народный фермер» в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, ОЗК уже ищет свободные мощности для хранения зерна. Интервенции предполагают закупку части урожая в государственные фонды, что должно снизить давление избытка предложения на внутренние цены.

После официального объявления Минсельхоза о начале интервенций торги будут проходить сессиями на Национальной товарной бирже. Участвовать в них смогут зарегистрированные сельхозтоваропроизводители. Ведомство определит предельную цену закупки, после чего аграрии будут конкурировать за объемы, доступные на конкретных элеваторах, пояснила госпожа Боломатова.

Проблемы со сбытом возникли у аграриев южных регионов на фоне высокого урожая и ограничений на судоходство в Азово-Черноморском бассейне. В Ставропольском крае в этом году собрали около 9,3 млн тонн зерна, в Ростовской области — 13,6 млн тонн, в Краснодарском крае — 11,4 млн тонн. При этом значительная часть урожая остается у производителей из-за низких внутренних цен и сложностей с экспортной логистикой.

По оценке участников рынка, ситуация наиболее остро затронула Ростовскую область: аграрии региона вынуждены реализовывать зерно примерно на 40% ниже себестоимости. Ограничения судоходства в Азовском море, затронувшие основные порты и терминалы, фактически сократили возможности отгрузки зерна по этому направлению.

Вячеслав Рыжков