Площадь локальных очагов возгорания в заповеднике Утриш сократилась до 5 гектаров

Площадь локальных очагов возгорания в заповеднике «Утриш» под Анапой сократилась до 5 га. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Лесную подстилку продолжают тушить сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, «Кубань-СПАС», казаки и подразделения, прибывшие из соседних муниципалитетов. Для координации работ по поручению губернатора Краснодарского края на месте находится его заместитель Сергей Лагутин.

К тушению пожара привлечены в том числе специалисты из Новороссийска. Со стороны Малого Утриша организовано круглосуточное наблюдение за обстановкой, чтобы не допустить распространения огня в сторону города. Спасатели, пожарные, сотрудники лесничества, казаки и добровольцы также помогают на территории Анапского района, в частности доставляют воду к очагам на мотоциклах и используют ранцевые огнетушители.

Возгорание в заповеднике началось 25 августа после падения беспилотника. К утру 26 августа площадь пожара достигала 70 га.

Вячеслав Рыжков