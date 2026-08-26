Сергей Шишкарев опроверг продажу «Росатому» доли в ГК «Дело»

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг информацию о закрытии 28 августа сделки по продаже принадлежащих ему 51% группы «Росатому». По словам бизнесмена, госкорпорация не выполнила всех условий корпоративного договора, в связи с чем сделка в указанную дату не состоится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Представитель господина Шишкарева сообщил РБК, что бизнесмен уже уведомил «Росатом» о своей позиции. При этом он подчеркнул, что речь не идет об отказе от исполнения договоренностей, а лишь о необходимости полного соблюдения предусмотренных ими процедур.

«Я не согласен на отчуждение принадлежащей мне доли и возражаю против акцепта оферты 28 августа либо в любую иную дату без точного соблюдения условий договора»,— заявил господин Шишкарев. По его словам, принципиальное значение имеет соблюдение всех условий механизма, который глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее называл «русской рулеткой» и отмечал, что он впервые применяется в России.

Одновременно Сергей Шишкарев предложил сосредоточить усилия на стабилизации финансового положения группы «Дело», обеспечении работы ее предприятий и безопасности сотрудников и критической инфраструктуры. В качестве одного из вариантов он предложил направить средства, предусмотренные для выплаты ему в рамках сделки, на докапитализацию группы. Кроме того, бизнесмен предложил рассмотреть возможность направления части средств на поддержку ветеранов СВО.

В «Росатоме» 25 августа заявили, что рассчитывают завершить выкуп доли Сергея Шишкарева 28 августа. По информации госкорпорации, юридическое оформление сделки должно пройти у нотариуса, после чего соответствующие изменения будут внесены в ЕГРЮЛ. Денежные средства, сумма которых определена исходя из согласованной сторонами справедливой рыночной оценки, должны были стать доступны господину Шишкареву в день завершения сделки.

Механизм «русской рулетки» был инициирован «Росатомом» в начале 2026 года в рамках урегулирования отношений между акционерами группы «Дело».

Вячеслав Рыжков