Количество погибших детей при атаке БПЛА на Краснодар выросло до четырех

Согласно уточненной информации, 14-летняя девочка, находившаяся в частном детском центре при атаке беспилотников на Краснодар в ночь на 24 августа, найдена мертвой. Об этом сообщили политический и общественный деятель, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале и глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«К большому сожалению, стало известно о четвертой погибшей — 14-летней девочке. Глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить боль утраты»,— заявила Мария Львова-Белова.

Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, тело девочки обнаружили спасатели при разборе завалов в частном детском центре.

По ее Марии Львовой-Беловой, еще несколько детей остаются в медицинских организациях. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Госпожа Львова-Белова также добавила, что продолжает поддерживать связь с уполномоченной по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяной Ковалевой и профильными службами региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Обломки дронов повредили здание частного детского центра в краевой столице, из-за чего погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. Шестеро пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями, ожогами и сотрясениями.

Алина Зорина