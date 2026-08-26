Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 426 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов в течение прошедшей ночи ликвидировали 426 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что в период с 08:00 до 20:00 25 августа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря сбили 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Алина Зорина