В заповеднике «Утриш» введен режим ЧС из-за пожара, к тушению готовят Бе-200 и Ми-8

Сегодня утром в заповеднике «Утриш» введен режим чрезвычайной ситуации. Развернут оперативный штаб, для координации работ на место выехал заместитель главы Краснодарского края Сергей Лагутин. К тушению пожара готовятся самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Как заявил глава Краснодарского края, экипажи приступят к сбросу воды на очаги, как только позволят погодные условия.

По последним данным, огонь прошел около 70 га заповедной территории, локальные очаги занимают 15 га. В тушении задействованы сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, «Кубань-СПАС», казаки и подразделения из соседних муниципалитетов.

«Первоочередная задача — остановить распространение огня. Работу осложняют сильный ветер в районе тушения и труднодоступная местность. В ближайшее время продолжим наращивать группировку сил и средств. Все службы работают в усиленном режиме»,— отметил Вениамин Кондратьев.

«Ъ-Кубань» писал, что лесной пожар в заповеднике «Утриш» распространился на 70 га. В ликвидации огня задействованы 119 человек и 30 единиц техники. Причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата.

Алина Зорина