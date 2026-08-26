УФАС Кубани добилось снижения цен на бензин на нескольких АЗС

Владелец автозаправочной станции «Степная» снизил цены на топливо после предупреждения Краснодарского управления ФАС России о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В ходе мониторинга УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны группы лиц, в которую входят один из хозяйствующих субъектов и ООО «Ветлан», работающее под коммерческим обозначением «Степная». Ведомство сочло, что изменение розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 могло привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

После получения предупреждения компании отчитались о его исполнении. ООО «Ветлан» снизило цены на топливо в мелкооптовом сегменте: на АИ-95 — на 12,5%, АИ-92 — на 26%, дизельное топливо — на 15%.

Другой участник группы снизил розничные цены на АИ-92 до 99 руб. за литр, то есть на 34 руб., на АИ-95 — до 120 руб. за литр, на 20 руб., а на дизельное топливо — до 100 руб. за литр, на 35 руб.

Параллельно Краснодарское УФАС возбудило четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении продавцов топлива на АЗС под брендами «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». После возбуждения дел цены на этих заправках также снизились.

Региональное управление ФАС проводит ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо в розничном и мелкооптовом сегментах. Ведомство анализирует действия участников рынка на предмет соблюдения антимонопольного законодательства и при выявлении признаков необоснованного повышения цен принимает соответствующие меры.

В УФАС напомнили продавцам топлива о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования и не допускать необоснованного роста стоимости бензина и дизельного топлива.

Вячеслав Рыжков