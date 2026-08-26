Из Москвы в Ярославль прибыл первый двухэтажный экспресс

26 августа между Ярославлем и Москвой начал ежедневно курсировать двухэтажный поезд-экспресс «Аврора». Состав проходит маршрут без остановок за 3 часа 4 минуты. Из Москвы поезд отправляется в 13:00, из Ярославля — в 21:28, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В составе «Авроры» 12 двухэтажных вагонов на 878 мест. Как отмечают власти, это на 42% больше, чем в обычном одноэтажном поезде. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, у каждого пассажирского места предусмотрена индивидуальная розетка. В составе есть вагоны со стандартной и улучшенной компоновкой, купейный вагон для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро.

«Теперь между Ярославлем и Москвой будут курсировать около 40 поездов дальнего следования в сутки. Планируется увеличивать это количество. Вместе с РЖД, Минтрансом, правительством Москвы и лично мэром столицы Сергеем Собяниным мы последовательно работаем над развитием железнодорожного сообщения в рамках создания Центрального транспортного узла. Уже запущены двухэтажные составы из Костромы через Ярославль и Рыбинск на Санкт-Петербург»,— сообщил в своем канале в «Максе» губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, с 17 июля между Ярославлем и Москвой ходит дополнительный поезд с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде. С 1 августа по выходным и праздникам между Москвой и Рыбинском курсируют скоростные «Ласточки» с остановкой в Ярославле.

«Направление Ярославль—Москва — одно из самых востребованных на Северной железной дороге. Очередным этапом его развития стал запуск скоростного двухэтажного поезда. Это создаст новые возможности для жителей Ярославской области и будет стимулировать туристический поток Золотого кольца России в сочетании с комфортом и доступностью поездок. Для увеличения перевозок мы развиваем инфраструктуру нашей магистрали, готовы обеспечивать техническое обслуживание „Авроры“»,— сказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

В регионе также продолжается развитие железнодорожной инфраструктуры. По данным заместителя председателя правительства — министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко, построен вокзал в Переславле-Залесском, обновлено здание вокзала в Берендееве, в Ярославле открыта новая платформа Сокол, отремонтированы платформы в Данилове и на Московском вокзале. Работы также идут в Угличе, а реконструкция вокзала в Ростове Великом должна начаться в этом году.

Подробнее о модернизации жд-сообщения между Москвой и Ярославлем читайте в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова