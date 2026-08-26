Ярославское направление пошло в рост

С 26 августа на маршруте Москва—Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд. Одновременно власти Москвы и РЖД объявили о дальнейшем увеличении числа составов, масштабном обновлении парка и реконструкции Ярославского вокзала. Эти решения стали первым результатом работы по включению ярославского направления в число приоритетных проектов Центрального транспортного узла. В перспективе количество поездов между Москвой и Ярославлем должно вырасти до 18 пар в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двухэтажный поезд на Ярославском вокзале

Фото: канал Сергея Собянина в «Максе» Двухэтажный поезд на Ярославском вокзале

Фото: канал Сергея Собянина в «Максе»

Первый двухэтажный

26 августа между Москвой и Ярославлем отправился первый двухэтажный пассажирский поезд. О его запуске накануне объявили мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров. Об этом сообщили в мэрии Москвы и РЖД. Время в пути составит 3 часа 4 минуты, маршрутная скорость — 91,97 км/ч. В составе 12 двухэтажных вагонов общей вместимостью 878 мест.

«Запуск двухэтажного экспресса – еще один шаг к тому, чтобы поездки между столицей и Ярославлем стали максимально комфортными и доступными»,— сказал глава РЖД.

Все вагоны поезда оборудованы кондиционерами и экологичными туалетными комплексами. Стоимость билета от Ярославля до Москвы начинается от 410 руб., что в два раза ниже минимальной цены на ранее ходившие поезда.

«Это тесная связь с одним из исторических городов нашей страны — с Ярославлем — и решение накопившихся транспортных проблем»,— отметил Сергей Собянин.

Из Москвы поезд будет отправляться в 13:00, из Ярославля — в 21:28. Спрос на новый поезд уже проявился до начала его эксплуатации. Олег Белозеров сообщил, что на первый рейс к моменту презентации было продано 580 билетов.

Пассажиропоток вырастет почти в четыре раза

Запуск стал частью более масштабного увеличения пассажирского сообщения. С 1 августа на направлении уже появилась дополнительная пара «Ласточек» из Москвы в Рыбинск. После выхода двухэтажного состава количество поездов на маршруте Москва—Ярославль достигло восьми.

«В дальнейшем, в соответствии с программой, количество поездов будет наращиваться и дойдет до 18 пар. Это совершенно другая история, другое тактовое сообщение, это комфорт, это совершенно другой объем пассажиропотока»,— заявил Сергей Собянин.

С 2027 года не менее половины поездов между Москвой и Ярославлем планируется сделать двухэтажными. Это позволит увеличить пассажиропоток с нынешних 5,3 тыс. до 8 тыс. человек в сутки. Основное обновление парка рассчитывают завершить к 2030 году. К этому времени поезда в Ярославль, согласно планам, будут отправляться раз в час, а пассажиропоток увеличится уже до 20 тыс. человек в сутки, то есть почти в четыре раза по сравнению с существующим.

В Москве называют Ярославское направление самым загруженным. Поэтому речь идет не только о замене старых поездов на новые, но и о перестройке всей системы движения. Начали ее еще несколько лет назад. В частности, построен пятый главный путь на участке Москва — Мытищи и четвертый главный путь на участке Мытищи — Пушкино. По словам Белозерова, обновление подвижного состава само по себе не решает проблему пропускной способности.

«Для того, чтобы новый подвижной состав смог двигаться, нужно построить новые пути, отремонтировать, построить новые платформы, переходы, создать новый габарит, поскольку новые вагоны большего габарита и большей вместительности»,— сказал глава РЖД.

Реконструкция Ярославского вокзала

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский вокзал

Фото: канал Сергея Собянина в «Максе» Ярославский вокзал

Фото: канал Сергея Собянина в «Максе»

Изменения затронут и московскую точку отправления поездов. 25 августа Собянин объявил о начале комплексного обновления Ярославского вокзала. Работы должны стать частью развития Центрального транспортного узла.

«Еще одно важное мероприятие, которое мы с Олегом Валентиновичем сегодня запускаем,— это реконструкция вот этого Ярославского вокзала. Вы видели стандарт, который мы задали по реконструкции Ленинградского вокзала. Это совершенно другое качество, другой уровень обслуживания пассажиров. Здесь будет то же самое»,— заявил мэр Москвы.

Одной из наиболее заметных частей проекта станет объединение Ярославского и Ленинградского вокзалов. Их планируют связать их конкорсами — крытыми пешеходными переходами, чтобы создать единое пространство крупного транспортного узла.

«Плюс — мы постараемся соединить конкорсами Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны»,— сказал господин Собянин.

Проект предусматривает новые входы и выходы к метро, обновление инженерных систем, ремонт кровли и фасадов, создание дополнительных пассажирских пространств и модернизацию платформенной инфраструктуры. Начать строительные работы планируется в декабре 2026 года, завершить — до конца 2028-го. Историческую часть здания вокзала при этом планируется сохранить и восстановить.

Ярославское направление — в приоритете

Увеличение количества поездов стало возможным после того, как ярославское направление было включено в число приоритетных при развитии Центрального транспортного узла. В январе 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсуждал модернизацию нправления с Владимиром Путиным, который поручил правительству проработатьэтот вопрос.

«Мы последовательно работаем над развитием железнодорожного сообщения по нашему направлению и смогли добиться переноса из второй очереди развития Центрального транспортного узла в первый приоритет»,— написал губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Губернатор полагает, что развитие железнодорожного сообщения даст региону стимул для развития туризма, экономики и повышения качества жизни. Если заявленные планы будут реализованы, к концу десятилетия маршрут Москва—Ярославль должен получить и новый подвижной состав, и обновленную инфраструктуру, и принципиально более частое движение.

Антон Голицын