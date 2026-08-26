В Уфе пройдут соревнования по борьбе в рамках всероссийской Спартакиады

В Уфе с 8 по 11 сентября состоятся соревнования Спартакиады народов России по спортивной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

Республику на турнире представят четыре спортсмена по греко-римской борьбе и две спортсменки по вольной борьбе.

Соревнования пройдут на коврах Дворца борьбы.

По данным сайта госзакупок, подготовка к соревнованиям — поставка пьедестала и медицинское обслуживание — обходится Дворцу борьбы в 1 млн руб.

Идэль Гумеров