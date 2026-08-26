Исследование Билайн Adtech: День города в Воронеже усиливает поток к кафе и ресторанам, но не гарантирует рост покупок

В преддверии Дня города Воронежа 2026 локальному бизнесу важно понимать, как массовые городские события влияют на поведение жителей и гостей города. Исследование Билайн Adtech, проведенное на основе активности в день празднования Дня города 20 сентября 2025 года, показало: событие увеличивает поток людей рядом с заведениями питания и интерес к ним, однако в период повышенной активности этот интерес не всегда превращается в покупки.

Для анализа была выбрана площадь Ленина. Изучались доходимость до кафе и ресторанов, интерес к ним и фактические покупки. Под интересом понимаются поисковые и поведенческие сигналы, показывающие, что человек рассматривал заведение как вариант для посещения.

Расчеты выполнены с использованием предсказательных математических моделей на основе данных технических средств оператора и обезличенной информации об абонентах Билайна, давших согласие на обработку данных. Для анализа покупок использовалась статистическая информация, предоставленная компаниями-партнерами (ритейлерами и ОФД).

Поток людей рядом с заведениями питания рос с утра и достиг максимума во второй половине дня - около 16:30. Чуть позже - к 17:30 - наблюдался и пик интереса. Наиболее активное окно по обоим показателям пришлось на период с 14:00 до 18:00. При этом пик покупок был раньше - около 15:00-16:00.

Это показывает, что коммерчески сильный период может наступать до максимальных значений трафика и интереса. Для бизнеса это означает, что имеет смысл не ограничиваться только пиковым временем, а заранее активировать предложения и усиливать работу заведений в более широком временном окне в течение дня, чтобы успеть конвертировать ранний спрос в покупки.

Во всех зонах пешей доступности во время события трафик вырос. В радиусе 5 минут от площади прирост составил около 10%, в зоне 10 минут - 18%, в зоне 15 минут - почти 17%. Интерес также рос. Однако несмотря на это увеличивалась и доля тех, кто не совершил покупку.

«Данные показывают, что во время городского события наличие достаточного потока и интереса не гарантирует покупок. В Воронеже в пиковый период часть аудитории остается нереализованным спросом. Среди возможных причин - очереди, высокая загрузка заведений, недостаточно заметные предложения или отсутствие быстрых форматов покупки», - комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн Adtech.

Более того, во время события конверсия снижалась во всех зонах доходимости. В частности, в радиусе 5 минут конверсия в покупку до события составляла 7,3%, во время события падала до 1,1%, а после восстанавливалась до 7,6%. Это может говорить о том, что бизнесу не хватает подходов, позволяющих эффективно «захватывать» перспективный центральный поток во время праздника: прежде всего понятного и быстро считываемого меню, привлекательных готовых форматов и предложений «на ходу», а также высокой скорости обслуживания и готовности к повышенной нагрузке в часы пик.

В свою очередь, территории в зоне 10-15 минут могут быть полезны для масштабного охвата, требуя дополнительных механик: коммуникации до наступления пика, заметных офферов, понятной навигации и предложений для тех, кто хочет уйти от толпы - быстро поесть, найти свободные места или спокойно завершить праздничный день.