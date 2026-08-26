Экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева оставили под запретом определенных действий

Советский районный суд Уфы оставил под запретом определенных действий бывшего главу администрации города Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает портал «Пруфы». По данным издания, следствие ходатайствовало об аресте бывшего чиновника, ходатайство поддерживала прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Ратмир Мавлиев возглавлял мэрию Уфы с марта 2022 года. 14 июля горсовет досрочно расторг с ним контракт. Восстановиться в должности через суд господину Мавлиеву не удалось.

Весной Ратмир Мавлиев был задержан по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором проживал чиновник, а также земельного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева.

Господину Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, которые якобы пошли на премиальный Lexus.

Изначально его поместили в СИЗО, однако Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения сначала на домашний арест, а позже — на запрет определенных действий.

Вину господин Мавлиев не признает.

Булат Баширов