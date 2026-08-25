Минобороны РФ: Над Ростовской областью уничтожили БПЛА

С 8:00 до 20:00 25 августа над Ростовской областью уничтожили БПЛА. Информация об этом содержится в оперативной сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией России сбили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Белгородской, Курской, Брянской. БПЛА перехватили и над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Новошахтинске в результате падения обломков дронов получили повреждения четыре частных дома. В Каменском и Красносулинском районах произошли возгорания. Всего над территорией Ростовской области ночью сбили около 30 беспилотников ВСУ. В Ростовской области в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Предприятие временно приостановило работу.

Мария Хоперская