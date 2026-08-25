В Новошахтинске обломки БПЛА повредили четыре частных дома

В Ростовской области минувшей ночью уничтожили около 30 украинских дронов в городах Гуково, Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Новошахтинске в результате падения обломков БПЛА получили повреждения четыре частных дома. В них выбиты стекла, повреждены кровля и двери. В Каменском районе продолжается локализация возгорания, возникшего на месте падения обломков, леса на площади 4,5 га. В Красносулинском районе произошло возгорание сухой травы — ликвидация продолжается.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествий нет.

Константин Соловьев