В Азове задержали курьера мошенников по делу с ущербом в 16,6 млн рублей

В Азове полицейские задержали курьера преступной группы, обманувшей вдову участника спецоперации на 16,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Местная жительница обратилась в полицию после того, как лишилась всех выплат за погибшего супруга и заемных средств. По данным следствия, схема обмана началась со звонка лжесотрудника военкомата, сообщившего о якобы полагающихся дополнительных выплатах. Под предлогом оформления документов он убедил женщину продиктовать номер СНИЛС. Следом в мессенджере пришло сообщение о взломе ее аккаунта на портале Госуслуг.

Затем к схеме подключились «сотрудники» Центробанка и силовых структур. Запугав потерпевшую обвинениями в финансировании терроризма, ее вынудили обналичить сбережения и в два этапа передать курьерам 12,6 млн руб. После этого мошенники убедили потерпевшую, что на нее оформлена фиктивная фирма с крупным долгом. Женщине пришлось занять у знакомых еще 4 млн рублей, которые также отдала курьеру.

Когда женщина уже находилась в отделе полиции с заявлением, аферисты позвонили вновь и потребовали передать еще 3 млн руб. для погашения несуществующего долга. Сотрудники полиции немедленно организовали оперативную комбинацию: для передачи курьеру подготовили 2,8 млн руб. фальшивых купюр. Силовики задержали курьера с поличным. Им оказался 24-летний житель Московской области. На допросе он признался, что нашел «работу» через мессенджер: забирал наличные у граждан и переправлял их кураторам через тайники. По его словам, он занимался этим около месяца, успев побывать в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области, а его личный заработок составил около 200 тыс. руб.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские устанавливают эпизоды преступления и разыскивают организаторов схемы.

Константин Соловьев