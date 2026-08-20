Волгоградский облсуд прекратил дело пенсионера, стрелявшего по БПЛА

Волгоградский областной суд прекратил производство по делу 66-летнего пенсионера Николая Мухина, оштрафованного за стрельбу по украинскому БПЛА, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. До этого дело истребовал Верховный суд РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Производство по делу прекращено из-за действий фермера в состоянии крайней необходимости (п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Ранее Еланский районный суд оставил в силе штраф в 40 тыс. руб. и изъятие ружья.

Инцидент произошел ночью 7 июля в рабочем поселке Елань. Фермер услышал шум БПЛА, испугался и дважды выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья ТОЗ-34. Ущерба имуществу и здоровью людей не было, стрелок сразу позвонил в 112, дождался полиции и добровольно сдал оружие. Мировой суд оштрафовал пенсионера за стрельбу в неположенном месте и конфисковал ружье, районный суд подтвердил это решение.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал ситуацию «более чем странной» и пригласил Мухина в добровольческую бригаду «БАРС-Курск». Главред RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить штраф пенсионера.

Нина Шевченко