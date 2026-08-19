Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Главред RT Симоньян оплатит штраф волгоградскому фермеру за стрельбу по БПЛА

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить штраф фермеру из Волгоградской области Николаю Мухину за стрельбу по беспилотнику. В своем Telegram-канале она написала, что правил поведения в таких ситуациях нет, их нужно разработать.

Фото: Канал Маргариты Симоньян в MAX

Фото: Канал Маргариты Симоньян в MAX

Ранее Еланский районный суд оставил в силе штраф в 40 тыс. руб. и изъятие оружия, отказав защите в применении норм о крайней необходимости, несмотря на явку с повинной и отсутствие пострадавших. Фермер намерен обжаловать решение.

Инцидент произошел ночью 7 июля в рабочем поселке Елань. Фермер услышал шум БПЛА, испугался и дважды выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья ТОЗ-34. Ущерба имуществу и здоровью людей не было, сам стрелок сразу позвонил в 112, дождался полиции и добровольно сдал оружие. Мировой суд оштрафовал пенсионера на 40 тыс. руб. за стрельбу в неположенном месте (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ) и конфисковал ружье, а районный суд подтвердил это решение. Апелляция признала звонок в 112 и выдачу оружия смягчающими обстоятельствами, но на наказание это не повлияло.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал ситуацию «более чем странной» и пригласил господина Мухина в добровольческую бригаду «БАРС-Курск», отметив, что такие защитники сейчас нужны региону.

Нина Шевченко