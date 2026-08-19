Главред RT Симоньян оплатит штраф волгоградскому фермеру за стрельбу по БПЛА

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить штраф фермеру из Волгоградской области Николаю Мухину за стрельбу по беспилотнику. В своем Telegram-канале она написала, что правил поведения в таких ситуациях нет, их нужно разработать.

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Ранее Еланский районный суд оставил в силе штраф в 40 тыс. руб. и изъятие оружия, отказав защите в применении норм о крайней необходимости, несмотря на явку с повинной и отсутствие пострадавших. Фермер намерен обжаловать решение.

Инцидент произошел ночью 7 июля в рабочем поселке Елань. Фермер услышал шум БПЛА, испугался и дважды выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья ТОЗ-34. Ущерба имуществу и здоровью людей не было, сам стрелок сразу позвонил в 112, дождался полиции и добровольно сдал оружие. Мировой суд оштрафовал пенсионера на 40 тыс. руб. за стрельбу в неположенном месте (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ) и конфисковал ружье, а районный суд подтвердил это решение. Апелляция признала звонок в 112 и выдачу оружия смягчающими обстоятельствами, но на наказание это не повлияло.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал ситуацию «более чем странной» и пригласил господина Мухина в добровольческую бригаду «БАРС-Курск», отметив, что такие защитники сейчас нужны региону.

Нина Шевченко