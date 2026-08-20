Петербургского подрядчика осудили за мошенничество с госконтрактами на ремонт мостов в Коми

Сыктывкарский городской суд приговорил генерального директора зарегистрированной в Петербурге компании «Новоиндекс» Тиграна Мартиросяна к трем годам лишения свободы за мошенничество при исполнении государственных контрактов. Речь идет о ремонте двух мостов в Республике Коми, сообщили 20 августа в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор петербургской компании получил три года за хищение 60 млн рублей на ремонте мостов в Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Гендиректор петербургской компании получил три года за хищение 60 млн рублей на ремонте мостов в Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Тиграна Мартиросяна признали виновным по двум эпизодам мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме лишения свободы, ему назначили штраф 1,5 млн рублей. В течение полутора лет предпринимателю также запрещено заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением госконтрактов в сфере дорожного хозяйства.

По данным суда, в 2023 году в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» прошли аукционы на ремонт дороги Сыктывкар — Троицко-Печорск, включая мост через Вычегду, и подъезда к Усинску, в состав которого входит мост через Колву.

В октябре того же года ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Коми» заключило два контракта с петербургской компанией «Новоиндекс», победившей в аукционах. Подрядчик получил авансы в размере 38,8 млн и 26,5 млн рублей.

Однако работы, как установил суд, выполнены не были. Полученные средства Тигран Мартиросян использовал по своему усмотрению. Общую сумму хищений оценили более чем в 60 млн рублей.

Тиграна Мартиросяна задержали в июле 2025 года по месту жительства сотрудники УФСБ России по Республике Коми и УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Уголовное дело возбудили на основании материалов региональных управлений ФСБ и прокуратуры.

Матвей Николаев