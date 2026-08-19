Зрители поймали «Паука» на качестве

«Человек-паук» еще не вышел в российский прокат, а хорошие места уже заканчиваются. На вечерние сеансы 20 августа в московских кинотеатрах билеты почти разобраны. В некоторых залах свободны только кресла по краям. В этом убедился “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Pictures Фото: Pascal Pictures

Российскую премьеру «Человека-паука: Новый день» изначально планировали на 6 августа, но перенесли на две недели, чтобы «поддержать» ленту «Последний богатырь: Колобок».

При этом билет на западный блокбастер стоит дороже — около 750 руб. против 570 руб. за отечественный фильм.

Сам перенос в итоге только сильнее подогрел интерес к премьере, отмечает кинокритик, автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов:

«"Человеку-пауку" вряд ли может что-либо помешать, будь то экранки или возможность посмотреть его в соседних странах. Мы видим по мировому прокату, что фильм собрал уже больше $2 млрд. Это, конечно, космические суммы, особенно на фоне общего кризиса супергеройского кино и того, что фильмы Marvel в последнее время особо ничего не зарабатывали. Интерес к "Человеку-пауку" никуда не девается, и в том числе в России. Я думаю, что это будет все равно хит, хоть и теневого проката.

Мне кажется, скандал вокруг переноса и "Колобку" чуть-чуть помог, и "Человеку-пауку". Любой пиар — это пиар. Я следил за тем, как появляются посты в пабликах и информационных каналах, которые на самом деле посвящены не только кино, а в основном политике, экономике. То есть вот этот негласный и не очень распространившийся за пределы России баттл помог узнаванию отечественного кино. И "Человеку-пауку" по остаточному принципу тоже помог, потому что это большой и давно любимый в России бренд».

Впрочем, заплатившим за билет еще предстоит выяснить, какую именно версию фильма им покажут.

Издание Cinemaplex сообщает, что часть российских кинотеатров может получить копию низкого качества. У нее хуже детализация и цветопередача, а изображение может уходить в зеленый оттенок.

Подобная ситуация уже возникала весной прошлого года с «Капитаном Америка: Новый мир» — тогда зрители жаловались и на картинку, и на звук. Будут ли кинотеатры заранее предупреждать о качестве копии, пока неясно. Но если изображение заметно не соответствует тому, за что зритель заплатил, билет можно вернуть, говорит главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«Зрители активно идут в кинотеатры, и я подозреваю, что "Человека-паука" тоже многие фанаты хотели бы посмотреть именно на большом экране, а не в низком качестве на телефоне. Некоторые зрители отмечают, что сначала узнают о сюжетной составляющей, и если все хорошо, идут в кинотеатры за деньги. Что же касается качества копий, то зачастую сталкиваемся с тем, что отдельные компании с целями сэкономить берут или самостоятельно делают пленку низкого качества.

С этим ничего, к сожалению, мы поделать нельзя, поэтому можем только предупредить зрителей, что контент может немного не соответствовать их ожиданиям. Можно выйти в начале сеанса, попросить вернуть деньги за билет — это регламентировано кинотеатром и законодательно закреплено. Нет обязанности сидеть до конца фильма, терпеть качество».

Отметку в $2 млрд в мировом прокате «Человек-паук: Новый день» преодолел всего за 19 дней. Быстрее в истории кино с этим справились только «Мстители: Финал», они получили такую цифру за 11 дней.

Андрей Дубков