Зрители раскатали «Колобка»

Еще до премьеры новой части франшизы «Последний богатырь» пользователи начали массово ставить минимальные оценки. На сайте «Киноафиша» средний балл фильма — 1,2. А онлайн-сервис «Кинопоиск» из-за наплыва комментаторов и вовсе скрыл рейтинг ленты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Атмосфера кино» Фото: «Атмосфера кино»

Вопросы у зрителей к фильму «Последний богатырь. Колобок» появились еще месяц назад, когда дистрибутор «Атмосфера Кино» вместе с профильной ассоциацией попросили сети сдвинуть на две недели серый прокат новой части «Человека-паука» ради поддержки отечественного проекта. Но когда очередной кинокомикс начал бить мировые рекорды, вопросов стало еще больше. Стоило ли лишать зрителей выбора ради «Колобка», которого, по мнению людей, посмотревших только трейлер, еще и не очень удачно нарисовали?

Об этом они прямо писали режиссеру Антону Маслову в комментариях в соцсетях. Он реагировал бурно и даже поругался с одним из комментаторов, упрекнув его в предвзятости. К спору подключился и актерский состав. Гарик Харламов, который озвучил главного героя, в нецензурной форме заявил, что вообще предпочитает «Бэтмена», но «Колобок» получился «неплохим»:

«Был на премьере "Колобка". И он оказался хорошим фильмом. Как бы вы ни кричали, еще не видя фильм, что он говно, он оказался хорошим и смешным. И дети кайфанут, и взрослые. Много юмора».

Позже зрители начали обваливать рейтинг фильма, который еще не видели. За день до премьеры на сайте «Киноафиша» у «Колобка» стояла оценка чуть выше единицы. А в соцсетях появлялись публикации о том, что в столичных кинозалах на день премьеры было выкуплено суммарно не больше десятка билетов. Критика зачастую идет на пользу фильмам. С волной негатива столкнулась и лента «Одиссея» Кристофера Нолана. Однако это — другой случай, говорит главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Вероника Скурихина:

«Вся та волна недовольства, которая гонится на этот фильм, не имеет никакого отношения к реальной оценке художественной, сюжетной составляющей картины. Все, кто любит мир Белогорья, получат расширение этого мира. Весь фильм сохраняет приподнятое хорошее настроение. Будь на месте этого фильма любой другой сказочный блокбастер, произошло бы примерно то же самое. Мы наблюдаем не столько претензию к тому, что пиратский релиз двинули на попозже, сколько волну недовольства на людей, которые публично реагируют и довольно грубо это делают».

Один из блогеров в день премьеры 6 августа опубликовал снимок пустого кинозала, а в описании к фото рассказал, что в фильме хватает фраз, которые, например, «Человек-паук» никогда бы не произнес при детях. «Но зато Колобок там в основном молодой и румяный», — добавил зритель. Но лента явно не соответствует своему рейтингу 6+, говорит филолог, кинокритик и автор проекта «Культурный спектр» Артем Гаспаров:

«Это не детская сказка и также не семейный блокбастер. Это что-то между пародией с элементами черного юмора и метамодернистским капустником, где пытаются развлечь зрителей шутками, в некоторых местах пошлыми. Кино не сбалансировано, в нем нет идеального сюжета, нарратив нарочито простой, только одна была линия — это линия принятия. Народ хотел одно, а ему продемонстрировали другое. "Колобок" является спусковым крючком, который показывает, что в очередной раз наплевали на мнение зрителей».

Как бы то ни было, в премьерный день «Колобок» заработал почти 45 млн руб. Это рекорд среди летних релизов 2026 года, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы.

Владислав Викторов