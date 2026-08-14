Бизнес попал в паутину Marvel

Билеты в кино, мерч и даже костюмы 18+ — россияне начали заранее готовиться к премьере фильма с Томом Холландом и Зендеей, которая состоится 20 августа. В некоторых кинотеатрах на вечерние сеансы уже практически не осталось мест. Франшиза выходит неофициально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Pictures Фото: Pascal Pictures

За 16 дней мирового проката «Человек-паук: Новый день» собрал больше $1 млрд и занял десятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю. Причем аналитики считают, что это не предел. Согласно прогнозам, к концу проката фильм пробьет $2 млрд. Рекордной в истории Голливуда стала и маркетинговая кампания — по данным Deadline, Sony и Disney вложили в продвижение картины больше $300 млн.

Паучок выпрыгивал на фанатов отовсюду — от рекламы в автомобилях BMW до видеоигры Fortnite. Если бы фильм выходил в России официально, он бы стал самым кассовым летом 2026-го, считает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«Фанаты вселенной Marvel, которые немного разочаровались в последних релизах студии, ждут именно этот фильм. Отмечу, прокат будет неофициальным, и его можно переносить сколько угодно. Но, как мне думается, уже не перенесут: все-таки кинотеатры ожидают хоть каких-то кассовых сборов под конец лета».

Баттл с отечественным релизом «Последний богатырь. Колобок» только раззадорил фанатов вселенной Marvel.

Россияне стали в четыре раза чаще искать костюмы Человека-паука на маркетплейсах, рассказали “Ъ FM” в коммуникационном агентстве PunchR. Фанаты традиционно приходят на премьеру в образе супергероя. А с 6 по 12 июля поисковый интерес пользователей к добродушному соседу увеличился на 332%. Скандал сделал рекламу обоим фильмам, отмечает соосновательница агентства PunchR Анастасия Панчук:

«У семейного "Колобка" и "Человека-паука" разные целевые аудитории, и вполне возможно, что при одновременном прокате оба фильма нашли бы своего зрителя. Вместо естественной конкуренции возникло искусственное противостояние, и в результате люди начали оценивать уже не столько сам фильм, сколько решения, принятые вокруг него. Отношение к продукту может сформироваться раньше, чем аудитория успеет оценить его качество.

Попытка убрать конкурента из поля внимания иногда приводит к обратному эффекту и делает его еще заметнее».

Впрочем, заработать на интересе к мерчу проблематично, говорит основатель магазина Daki.market Данила Бокарев:

«В России есть создатели фильмов, которые начинают терроризировать селлеров из-за использования их брендирования. Продавцам на маркетплейсах могут грозить большие суммы — до 5 млн руб., даже за продажу какой-то безделушки. Покупать права нерентабельно с нашей точки зрения. В год нужно платить по 2 млн руб., а кроме того, предоставлять свой план продаж, согласовывать модели. Не факт, что в итоге получится продать даже на такую сумму».

А вот интерес к костюмам паука 18+ оказался сомнительным. Telegram-каналы писали, что спрос на эротические товары в стиле супергероя взлетел на 42%. Но таких всплесков не наблюдалось со времен релиза «50 оттенков серого», отмечает основатель компании «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын:

«У нас были такого рода костюмы, но нельзя сказать, что вокруг них существует какой-то ажиотаж — вообще нет.

Если раньше категория товаров 18+ всегда росла во все кризисы — денег нет, но удовольствие получить надо, — то в последние годы эмоциональный фон настолько тяжелый, что сфера работает не в плюс».

Активнее фильм захватывает культурные пространства: некоторые уже включили в программу тематические мероприятия и показы прошлых частей франшизы о Пауке.

Анжела Гаплевская, Екатерина Вихарева