В Краснодаре приезжий угнал BMW и спровоцировал ДТП

В Краснодаре полиция задержала 40-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в угоне автомобиля BMW. Об этом сообщили в официальном канале Управления МВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Местная жительница припарковала машину на улице имени Валерия Вишневецкого и оставила двигатель работающим. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу автомобиля и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

По предварительным данным, мужчина на угнанном BMW ехал по виадуку в сторону Ростовского шоссе, не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Geely и ВАЗ. Помимо этого, правоохранители подозревают задержанного в хищении из салона BMW 35 тыс. рублей и планшета. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Усть-Лабинский районный суд вынес приговор в отношении Юрика Григоряна, признанного виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда или публичный показ нацистской символики, а также символов экстремистских организаций). Фигуранту назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Анна Гречко