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Житель Краснодара осужден за демонстрацию символов экстремистской организации

Усть-Лабинский районный суд вынес приговор в отношении Юрика Григоряна, признанного виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда или публичный показ нацистской символики, а также символов экстремистских организаций). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в марте 2026 года Григорян, отбывающий наказание в исправительном учреждении, в жилой секции общежития публично демонстрировал другим осужденным татуировки в виде восьмиконечных звезд, которые относятся к символике международного движения, признанного Верховным Судом РФ экстремистским и запрещенного на территории страны. Аналогичные изображения имелись и на принадлежавших ему четках.

Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый признал вину.

Ранее, в октябре 2025 года, Григорян уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию указанной символики, однако продолжил ее демонстрировать, игнорируя замечания сотрудников учреждения. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Алина Зорина

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