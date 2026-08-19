В Саратовской области упраздняется муниципальный жилищный контроль. Соответствующее решение было принято на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Данилов

Фото: Саратовская областная Дума Станислав Данилов

Фото: Саратовская областная Дума

И.о. начальника Госжилинспекции региона Станислав Данилов пояснил, что поправки необходимы для приведения трех областных законов в соответствие с федеральным законодательством. 20 февраля 2026 года в статью 20 Жилищного кодекса РФ были внесены изменения, согласно которым с 1 сентября 2026 года государственный жилищный контроль и надзор осуществляется независимо от формы собственности жилищного фонда. Муниципальный жилищный контроль упраздняется.

Ранее этот вид контроля предполагал проверку соблюдения обязательных требований исключительно в отношении муниципального жилищного фонда. Если в многоквартирном доме хотя бы одна квартира не находилась в муниципальной собственности, надзор уже осуществлялся в рамках государственного жилищного надзора.

Отметим, что в Саратовской области муниципальный жилищный контроль фактически прекратил свое существование еще в 2022 году: надзорные и профилактические мероприятия с тех пор не проводились.

Ранее город Саратов, а также Энгельсский и Балаковский районы наделялись отдельными полномочиями по государственному жилищному надзору. Согласно новым изменениям, теперь в этих муниципалитетах данные полномочия будут осуществляться в полном объеме, независимо от формы собственности жилищного фонда.

Законопроект был поддержан депутатами единогласно.

Татьяна Смирнова