В Подмосковье задержали краснодарца за организацию группы пособников телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали в подмосковных Мытищах 21-летнего уроженца Краснодара, которого подозревают в организации ячейки пособников телефонных мошенников. По предварительным данным, молодой человек получал указания от зарубежного куратора и координировал действия сообщников в Санкт-Петербурге. Суд заключил его под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

О пресечении деятельности участников этой группы МВД сообщало в феврале этого года. Тогда сотрудники полиции выявили двух человек, которые помогали телефонным мошенникам. Один из них забирал наличные денежные средства у потерпевших, другой обеспечивал работу нелегальных узлов связи.

После возбуждения уголовного дела сотрудники уголовного розыска продолжили оперативное сопровождение расследования. В ходе этой работы полицейские установили организатора ячейки и вышли на его след. Его задержали в Мытищах Московской области.

Задержанным оказался 21-летний уроженец Краснодара. По предварительным данным, он выполнял функции организатора ячейки и координировал действия ее участников в Петербурге. При этом, как установили сотрудники полиции, молодой человек получал указания от зарубежного куратора.

Во время обыска у задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли технические средства и средства связи. Среди изъятого оказались 11 SIM-карт, два роутера, два мобильных телефона, ноутбук и GSM-шлюз.

Ранее в рамках этого же уголовного дела полиция установила двух участников группы. Один из них, согласно данным МВД, занимался получением наличных у жертв телефонных мошенников. Другой обеспечивал работу нелегальных узлов связи, которые использовали пособники аферистов.

После установления личности предполагаемого организатора сотрудники уголовного розыска задержали его в Мытищах. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Удовик