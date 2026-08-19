В Астраханской области пятеро мужчин осуждены за убийство в баре

Лиманский районный суд Астраханской области вынес приговор пятерым мужчинам (22–46 лет), признанным виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего).

Как установил суд, в ночь на 25 января 2025 года в кафе-баре в поселке Лиман конфликт между группой приезжих и местным жителем перерос в драку. Обвиняемые нанесли потерпевшему не менее восьми ударов по голове и пяти по телу. Мужчина скончался на месте.

Четверо подсудимых приговорены к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Пятый, имеющий непогашенную судимость,— к 9 годам 2 месяцам. Также суд удовлетворил гражданский иск семьи погибшего, взыскав с осужденных свыше 10 млн руб. компенсации морального вреда и более 200 тыс. руб. материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Никита Маркелов