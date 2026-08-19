CNN: Белый дом перешел к стратегии «постепенного удушения» Ирана

Президент США Дональд Трамп приказал высшим посланникам прекратить все контакты с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, Вашингтон сменил стратегию: вместо плана «разгромить Иран как можно скорее» Соединенные Штаты переходят к «постепенному удушению».

Для усиления давления Белый дом готовит «сокрушительные новые санкции», отмечает телеканал. Власти США рассчитывают, что экономические ограничения и блокада иранских портов заставят режим пойти на сделку на американских условиях.

Накануне господин Трамп заявил, что никаких переговоров с Тегераном не проводится. «Никаких переговоров или обсуждений с Исламской Республикой Иран не ведется и не запланировано. Морская блокада остается в полной силе. Ормузский пролив открыт и функционирует»,— написал он в Truth Social. Запрет на контакты в том числе распространяется на вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отмечает CNN.

Как отмечает телеканал, причиной паузы в переговорах стало недовольство Белого дома нежеланием Ирана идти на уступки, а также сделкой по управлению судоходством в Ормузском проливе, которую Тегеран обсуждает с Оманом.