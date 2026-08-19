CNN: Белый дом перешел к стратегии «постепенного удушения» Ирана
Президент США Дональд Трамп приказал высшим посланникам прекратить все контакты с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, Вашингтон сменил стратегию: вместо плана «разгромить Иран как можно скорее» Соединенные Штаты переходят к «постепенному удушению».
Для усиления давления Белый дом готовит «сокрушительные новые санкции», отмечает телеканал. Власти США рассчитывают, что экономические ограничения и блокада иранских портов заставят режим пойти на сделку на американских условиях.
Накануне господин Трамп заявил, что никаких переговоров с Тегераном не проводится. «Никаких переговоров или обсуждений с Исламской Республикой Иран не ведется и не запланировано. Морская блокада остается в полной силе. Ормузский пролив открыт и функционирует»,— написал он в Truth Social. Запрет на контакты в том числе распространяется на вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отмечает CNN.
Как отмечает телеканал, причиной паузы в переговорах стало недовольство Белого дома нежеланием Ирана идти на уступки, а также сделкой по управлению судоходством в Ормузском проливе, которую Тегеран обсуждает с Оманом.
13 апреля 2026 года США приступили к морской блокаде Ирана, перекрыв возможность для Тегерана принимать и отправлять суда из своих портов. Президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что американские ВМС атакуют любой иранский корабль, пытающийся нарушить режим изоляции. Блокада стала ответом на неуступчивость Ирана в переговорах 11 апреля в Исламабаде, где иранская сторона, по американским данным, выдвинула максималистские требования, включая платный режим транзита в Ормузском проливе и отмену санкций США.
Несмотря на заявления о блокаде, 15 апреля 2026 года сообщалось, что блокада Ормузского пролива на практике не работала, и более 20 судов пересекли акваторию за сутки. В марте 2026 года Дональд Трамп уже объявлял пятидневную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана после «хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном.
Однако 8 июля 2026 года Центральное командование ВС США нанесло новую серию ударов по Ирану, расширив список целей, в том числе атаковав железнодорожные мосты. Это произошло после того, как Иран приостановил переговоры об окончательном урегулировании конфликта с Вашингтоном, сославшись на угрозы Дональда Трампа и нарушение США своих обязательств.