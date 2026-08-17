Доля сервисных апартаментов в Сочи достигла 74%

К апрелю 2026 года доля сервисных апартаментов в предложении курортной недвижимости Сочи достигла 74%, а в элитном сегменте формат занял 100%. Такие данные приводит Welcome Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

При этом в 2021 году на сервисные апартаменты курорта приходилось 26% рынка, за год доля удвоилась до 57% и дальше прибавляла по 5–10 п. п. ежегодно, сообщает издание.

Как отмечает основательница компании-девелопера курортной недвижимости Nedvex Юлия Галимова, сочинский покупатель в большинстве своем — это инвестор. Около 60% покупок курортной недвижимости на курорте совершается с инвестиционной целью — против примерно 15% в некурортных городах, а в апарт-отелях доля инвесторов доходит до 70%.

По данным NF Group, рынок сервисных апарт-отелей страны насчитывает 18 тыс. юнитов, строится еще около 47 тыс. — рост почти в четыре раза, и на Сочи придется 25% всего нового строительства. При этом, согласно данным NF Group, 63% строящихся сервисных апартаментов в России — курортный формат, лидер по числу комплексов в продаже — Краснодарский край с долей 57%, а средняя цена курортного лота — 634 тыс. руб. за кв. м против 272 тыс. у городского.

Как отмечает Юлия Галимова, сервисный формат растет вслед за доходностью: средняя доходность сервисных апартаментов составляет 6–12% годовых против примерно 5% у обычной квартиры, сдаваемой в долгосрочную аренду, а сочинские операторы называют диапазон 7–14%. Лоты с сервисом продаются на 15–30% дороже аналогичных без него. Спрос обеспечен потоком гостей — в 2025 году Сочи принял около 8 млн туристов.

Сергей Емельянов