На 6 лет осудили экс-главу «Монтаж-Строя» за обман дольщиков на 1,3 млрд рублей

В Красноярске суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя ООО «Монтаж-Строй», ООО «Содружество» и ООО «Дивные горы» Константина Терещенко. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. Кроме того, подсудимому на 2,5 года запретили заниматься коммерческой деятельностью в строительных организациях. Свою вину экс-глава организаций не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, с 2014-го по 2017 год три строительные компании занимались возведением жилых домов на территории Красноярска, Сосновоборска и Дивногорска. Руководством организаций в этот период занимался фигурант дела.

По версии правоохранителей, Константин Терещенко создал сеть фирм-однодневок, через которые заключал договоры долевого участия на строительство жилья. Глава фирмы получил средства более чем от 700 семей, однако жилье не было достроено, установило следствие. Недостроенными оказались три дома в VIII микрорайоне Сосновоборска, два дома на ул. Шевченко в Красноярске и четыре дома в районе улиц Набережной и Гидростроителей в Дивногорске.

Сумма ущерба, согласно материалам дела, составила около 1,3 млрд руб. Недостроенные объекты были переданы ППК «Фонд развития территорий», которая завершила строительство.

Александра Стрелкова