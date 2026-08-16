Следователи проверяют факт стрельбы в Буйнакске

Буйнакский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту огнестрельных ранений двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По предварительным данным, 16 августа 2026 года около 05:50 в медицинское учреждение Буйнакска доставили двух мужчин 1975 и 1997 годов рождения с огнестрельными ранениями.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия получения ранений, а также лиц, причастных к инциденту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская