Воронеж получит 165 млн рублей на размещение и питание переселенцев

Подготовлен документ о распределении бюджету Воронежа 165,1 млн руб. из областной казны. Средства предназначены для возмещения расходов на размещение и питание граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории, прибывших в экстренном массовом порядке и размещенных на территории Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источником финансового обеспечения трансферта станут зарезервированные средства региона. Отмечается, что принятие документа «не повлечет за собой дополнительного расходования средств областного бюджета» и не вызовет «наступление отрицательных последствий для граждан».

Контроль за исполнением будет возложен на заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что выплаты за утраченное имущество или в связи с вынужденным переездом из-за оперативной обстановки получили свыше 5,6 тыс. жителей Белгородской области. В новые дома и квартиры уже заселились 5,1 тыс. человек.

Денис Данилов