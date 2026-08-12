Более 5,6 тысяч белгородцев получили выплаты за утраченное из-за обстрелов жилье

Выплаты за утраченное имущество или в связи с вынужденным переездом из-за оперативной обстановки получили свыше 5,6 тыс. жителей Белгородской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам господина Шуваева, в новые дома и квартиры уже заселились 5,1 тыс. человек. Общая сумма выделенных средств на возмещение ущерба составила 32,5 млрд руб.

«В настоящее время в Минстрое РФ находятся на рассмотрении документы на 874 утраченных жилых помещения на общую сумму 6,1 млрд руб.»,— рассказал ТАСС врио главы региона.

В начале июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курской и Белгородской областям кабмин выделил 3 млрд руб. на компенсацию аренды жилых помещений людям, чьи дома были разрушены, а также на содействие им в приобретении новой квартиры либо постройке дома.

Мария Свиридова