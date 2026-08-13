Ставрополье завершило уборку зерновых с результатом 9,3 млн тонн

Аграрии Ставропольского края завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав 9,296 млн тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В прошлом году в регионе собрали рекордные 10 млн тонн зерна без учета кукурузы. Таким образом, в 2026 году урожай оказался примерно на 7% ниже прошлогоднего.

Средняя урожайность составила 41,7 ц/га против 44,2 ц/га годом ранее. Зерновые и зернобобовые культуры в этом сезоне убирали на площади 2,2 млн га: пшеница занимала 1,8 млн га, ячмень — 200 тыс. га, горох — 200 тыс. га.

Уборочная кампания на Ставрополье началась в конце июня.

Валерий Климов