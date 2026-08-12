В Белорецке с компании взыскали 3 млн рублей за гибель работника

Верховный суд Башкирии взыскал с компании в Белорецке 3 млн руб. компенсации морального вреда за гибель сотрудника. Сумма назначена супруге и двоим детям , сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО СЗ «Основа».

Проверка надзорного ведомства установила, что разнорабочий погиб из-за несчастного случая в мае прошлого года. Причиной стали грубые нарушения правил охраны труда и техники безопасности, допущенные работодателем. При этом трудовые отношения с погибшим не были оформлены.

Прокуратура направила в суд иск об установлении факта трудовых отношений, возложении обязанности внести записи в трудовую книжку, признании факта несчастного случая связанным с производством, а также взыскании компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции отказался удовлетворить требования прокурора, и надзорное ведомство обжаловало решение суда в апелляционном порядке.

Майя Иванова